Donatella Rettore contro Lady Gaga: “È una cozza, non è bella”

Donatella Rettore è finita nel mirino dei Little Monster. Ieri sera a La Repubblica delle Donne Piero Chiambretti ha chiesto alla cantante di Lamette se è vero che in passato ha dato della ‘cozza’ a Lady Gaga.

“Sì, ho detto che è una cozza, è vero. A me hanno chiesto se lei è bella o no. Io ho detto che non è bella. Le belle sono altre. Per me è una grandissima cantante”.