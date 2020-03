Donatella Rettore contro un tumore: “Devono operarmi in fretta”

Donatella Rettore – dopo i problemi di salute avuti durante la sua partecipazione a Tale e Quale Show su Rai Uno – da tempo sembra che stia lottando con una brutta malattia: un tumore.

Operata all’Istituto Oncologico Veneto, la cantante dovrà ora operarsi nuovamente perché come confessato su Instagram “il risultato dell’esame istologico non va bene”.

“Bene, ve lo dico che tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più: mi hanno operato allo IOV (Istituto Oncologico Veneto) e nella giornata di ieri hanno avuto il risultato dell’esame istologico e.. non va bene: mi devono ri-operare e in fretta”.

Donatella non ha dato altri dettagli, ha solo chiesto di “prendersi cura di Claudio” e di evitare di chiamarlo ora perché tutt’ora scosso.

Perché in mezzo al dramma del CoronaVirus, purtroppo, le altre malattie non si fermano.

Forza, Donatella.