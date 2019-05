Donna Pamela contro Eliana Michelazzo: “Simone Coppi sono io, lei lo sapeva ed era complice dall’inizio”

Circa una settimana fa Eliana Michelazzo ha confessato a Barbara d’Urso di aver creduto per più di 10 anni all’esistenza di un certo Simone Coppi, con il quale pubblicamente dichiarava di essere sposata. L’ex manager di Pamela Prati ha poi detto di aver finalmente capito in tempi recentissimi che Simone Coppi non è mai esistito e di essere stata ingannata da Pamela Perricciolo, che sarebbe colpevole di averla fatta innamorare di un uomo fantasma. Motivo per il quale avrebbe deciso di denunciarla.



Una dichiarazione che già una settimana fa ha fatto acqua da tutte le parti considerando le molteplici volte che Eliana, nel corso di questi dieci anni, ha parlato di aneddoti di vita vissuta con il marito fra confessioni ai giornali e foto taggate su Instagram.

La dichiarazione della Michelazzo è stata prontamente smentita dalla stessa Pamela Perricciolo che, fra le pagine de Il Fatto Quotidiano, ha raccontato di come Eliana fosse a conoscenza dell’inesistenza di tal Simone Coppi dall’inizio e di come anche lei abbia usato più e più volte i profili social legati all’uomo.

“Come nasce Simone Coppi? Io e i miei amici abbiamo creato quei profili di Lorenzo e Simone Coppi ai tempi dell’università. Quando Eliana è uscita da Uomini e Donne aveva problemi, le diedi il contatto di un mio amico che si chiamava Simone. Da lì ha iniziato a scriversi con un Simone reale. Poi è venuta ad entrambe l’idea di dire ai giornali che sposava questo Simone Coppi, personaggio inventato, perché non voleva diventare tronista”.

Donna Pamela: “Eliana usava il profilo di Simone Coppi”, ma prende le distanze da Danny Coppi

“Cinque anni fa un’Onorevole di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo, ha conosciuto tale Danny sulla mia bacheca Facebook (sarebbe il falso fidanzato di Barbara d’Urso, ndr), questo le ha sottratto 1600 euro e lei ha fatto un esposto anche contro me ed Eliana. Alfonso Signorini che ha detto che è stato corteggiato da questo Simone Coppi l’ho querelato (il nome di Simone Coppi lo fa Selvaggia Lucarelli durante l’intervista, ma si è confusa: il Coppi che ha corteggiato Signorini non è Simone, bensì Lorenzo, ndr). Ha detto che lo chiamavo con una voce camuffata, spero possa dimostrarlo. Manuela Arcuri invece è stata coinvolta come testimone in un processo che riguarda mio fratello, roba di ‘ndrangheta. Si è scambiata in tutto cinque messaggi con questo Simone Coppi da cui dice di essere stata illusa. Lo so perché ho le chat. Sono entrata nel profilo di Simone Coppi, profilo di cui Eliana entra dalla mattina alla sera. La Arcuri, la Varone, Signorini: tutte cose del 2009. Non ci sono reati, ma sarebbero comunque prescritti”.

Pamela ha quindi implicitamente fatto capire che è stata Eliana ad ingannare ed illudere Alfonso Signorini, Sara Varone e Manuela Arcuri? O ho capito male io?