Drag Race (senza RuPaul) sbarca in Germania: Heidi Klum, Bill Kaultiz e Conchita Wurst in giuria

A distanza di un decennio dal debutto statunitense di RuPaul’s Drag Race, il format sta conquistando anche altri paesi e non solo il Regno Unito (dove la prima edizione è già stata registrata proprio con RuPaul ed andrà in onda il prossimo mese), ma anche Thailandia, Australia, Canada e Germania.

Se in Inghilterra, Thailandia, Australia e Canada il format è lo stesso proposto da RuPaul (pur senza lei), quello tedesco sembrerebbe essersi semplicemente ispirato, dato che si chiamerà semplicemente Queen Of Drags.

Le registrazioni sono già state fatte ed i tre giudici sono Heidi Klum (che per anni ha condotto Project Runway, format a cui RuPaul si è ispirato per la sua Race), Bill Kaultiz dei Tokio Hotel e la drag queen dell’Eurovision Conchita Wurst.

Il cast della prima edizione di Queen Of Drags è composto da 10 drag queen di lingua tedesca provenienti da Germania, Austria e Svizzera.

E se in Germania hanno Heidi Klum, Bill Kaultiz e Conchita Wurst, negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna RuPaul e nella versione canadese approderà Brooke Lynn Hytes, qualora dovessero fare una versione tricolore in stile Italian Drag Race, chi potrebbero essere i giudici migliori? Ho quasi il terrore a chiederlo.