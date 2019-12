Drag queen spinge a terra con forza una donna – il video diventa virale

In queste ore la drag queen inglese Cara Melle è sotto accusa per aver spinto una signora a terra. La performer si stava esibendo in un locale sulle note della hit natalizia di Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You, quando una cliente ha iniziato a ballare a pochi passi dalla drag. Cara Melle ha preso la donna e l’ha lanciata a terra con forza.

Ada Vox ha condannato il gesto della collega: “Quello era molto più di un ‘vattene dal mio palco’. Quello è stato un gesto inappropriato, assolutamente non professionale. Se la signora si è ferita, molto probabile visto la spinta violenta, potrà denunciare la performer e anche il locale. Ha anche il video come prova di quanto successo“.

La drag queen Cara Melle si è scusata pubblicamente.

“Grazie a tutti per i messaggi di supporto che mi sono arrivati in merito ai recenti fatti. Mi fa piacere vedere quante persone siano dalla mia parte. Mi avete dimostrato molto amore. Sono scioccata dal fatto che questo mio errore si sia gonfiato fino a questo punto. Adesso vorrei rivolgermi a tutti quelli che sono arrabbiati per quello che hanno visto. Vorrei che fosse chiaro che non era mia intenzione spingere la donna con quella violenza. Intendevo solo spostarla dal posto in cui mi stavo esibendo. Però vedendo il video adesso ho tutto chiaro. Non volevo offendere, ferire o causare danni a nessuno, è la verità. […]

Mi sono scusata con lei. Dopo abbiamo fatto delle foto insieme e le sono state regalate delle bottiglie di prosecco. Lei ha passato una splendida serata”.

Felice che la signora non si sia fatta male, ma Cara Melle dovrebbe ricordare le parole di RuPaul: “Drag non è uno sport fisico”