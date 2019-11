Dramma tra Oscar Branzani, Eleonora Rocchini e la sua cognata: sputi in faccia, insulti e poi sono arrivate alle mani

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini si sono lasciati da diversi mesi e secondo alcuni rumor alla base di questa rottura ci sarebbero dei tradimenti. Ieri sera la sorella dell’ex tronista Dalila Branzani, ha raccontato dei retroscena choc sulla fine della storia di suo fratello con Eleonora.

“Oscar non ha tradito fisicamente Eleonora, se ha fatto degli errori in passato si è preso le sue responsabilità ed è stato perdonato. Poi un giorno di agosto, mentre diceva di non sapere se amava Oscar, Eleonora inizia a frequentare il mio ex (la storia più importante finita due anni fa ma per la quale ho sofferto fino a marzo di quest’anno) e lei sapeva quanto ci stavo male e mi teneva nascosto TUTTO e per di più ero in macchina con entrambi quando ho fatto un incidente che mi ha distrutta da 52 giorni. Sono stata derisa e “fregata” davanti ai miei occhi. Io uscivo con il mio ex e lei era con me. Pensa che botta abbiamo preso. […]

Un’altra volta io stavo nel mio paese, tra la mia gente, locale dei miei amici storici e lei viene dopo avermi tradita, ferita e presa in giro. Mi ha fatto diventare lo zimbello del paese perché tutti sapevano di lei e del mio ex e mi ha resa parte di un teatrino assurdo mentre io ignara uscivo con tutti e due. Doveva stare al suo posto quella sera ma non l’ha fatto e sono scattata.

Oscar non ha alzato le mani, mai. Sono stata io che ho reagito quando lei all’ennesima provocazione si è attaccata faccia a faccia con Oscar perché lui stava parlando con una ragazza. Io ho aspettato un po’ e quando ho visto Eleonora alterarsi un po’ sono scattata perché ho avuto paura di una reazione tra lei e Oscar.”