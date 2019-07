Dramma tra Taylor Swift e Justin Bieber, lei è disperata e schifata – ecco cosa è successo

Taylor Swift ieri ha ricevuto una bruttissima notizia, Scooter Braun (manager di Justin Bieber e Kanye West) è diventato il proprietario della Big Machine, l’ex casa discografica della popstar, che detiene i diritti di tutto il suo vecchio materiale.

La cantante americana si è sfogata scrivendo una lunga lettera, nella quale accusa Scooter Bran di averla bullizzata.

Grazie al cielo, adesso ho firmato con un’etichetta che mi dà il diritto di gestire quello che ho creato come preferisco. Grazie a Dio ho lasciato soltanto il mio passato nelle mani di Scott, ma non il mio futuro. E spero che i giovani artisti che hanno la musica come sogno nel cassetto leggano tutto questo e imparino meglio a proteggere i loro diritti in sede di trattativa.

Quando ho lasciato i miei master nelle mani di Scott, mi sono messa l’anima in pace sul fatto che alla fine li avrebbe rivenduti a qualcun altro. Mai nei miei peggiori incubi mi sarei immaginata che l’acquirente sarebbe stato Scooter. Ogni volta che Scott Borchetta ha sentito pronunciare le parole “Scooter Braun” dalla mia bocca erano dei momenti in cui o stavo piangendo o stavo cercando di trattenere le lacrime. Sapeva quello che stava facendo. Entrambi lo sapevano. Controllare una donna che non voleva essere associata a loro.

Taylor ha anche condiviso nelle sue storie lo screen di un vecchio post di Bieber, che diverso tempo fa lanciò una shade alla Swift , usando proprio una foto fatta insieme a Scooter Braun e Kanye West.

Visto che il cantante è stato tirato in ballo, ieri notte ha scritto a Taylor scusandosi per quel post, ma difendendo anche il suo manager.

“Hey Taylor,

prima di tutto vorrei chiederti scusa per aver pubblicato quel post su Instagram così offensivo. Al tempo pensavo fosse divertente ma a ben pensarci è stato irrispettoso e indelicato. Devo essere onesto però, è stata mia la didascalia, quella in cui ho screenshottato la foto di Kanye e Scooter dove dicevo “Taylor Swift come va?”. Lui non ha avuto niente a che fare con questo e non è stato nemmeno parte della conversazione. A dire la verità, è stato lui a consigliarmi di non scherzarci nemmeno sopra.

Scooter ha avuto il tuo supporto fin dai giorni in cui hai deciso di aprirti a me! Con il passare degli anni, non ci siamo incrociati e non abbiamo avuto modo di parlare delle nostre differenze, sofferenze e frustrazioni. Quindi il fatto che tu ora parli di tutto questo via social media, istigando le persone contro Scooter, non è corretto. Cosa hai cercato di ottenere pubblicando quel post? Mi sembra che tu abbia voluto ricevere compassione, spingendo i tuoi fan a bullizzare Scooter. Comunque sia, una cosa che so è che sia io che Scooter ti vogliamo bene. Penso che l’unico modo di risolvere questo conflitto sia tramite la comunicazione. Con le frecciatine online non si va da nessuna parte. Sia io che Scooter, ne sono certo, abbiamo voglia di chiarire ogni sofferenza o conflitto con te. Nessuno di noi due ha niente di brutto da dirti, vogliamo soltanto il meglio per te. Di solito non affronto le cose così, ma quando qualcuno a cui voglio bene viene infangato sento che si sta superando il limite.”