Droga in esterna a Uomini e Donne? Risponde l’ex corteggiatore accusato

Nel suo primo libro Valentina Dallari ha fatto dichiarazioni molto pesanti sul suo ex Andrea Melchiorre. L’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato che il suo corteggiatore le avrebbe dato della ganja durante un’esterna senza telecamere e le avrebbe detto di essere stato arrestato per spaccio.

Ieri sera Melchiorre ha replicato con un lungo post Facebook.

“Sono dell’opinione che nella vita le cose bisogna guadagnarsele ed allo stesso tempo sapersele tenere e preservare, applicando dei valori VERI, quelli che sono la mia forza.

Partendo dai rapporti d’amicizia, nel mio caso sempre gli stessi, da sempre!

I rapporti lavorativi ed il lavori , che vengono onorati e rispettati ,coltivando la propria passione con dedizione, umiltà e tanta forza. – ha continuato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne – Lo sport che concilia mente e corpo, insegna il rispetto e la gratificazione della fatica per raggiungere un obbiettivo .

L’amore che mi da serenità , sicurezza e mi rende spensierato.

Bhe queste sono le cose che mi rendono orgoglioso della persona che sono, i valori a cui mi aggrappo da sempre, naturalmente sbagliando perché tutti sbagliano.

Chi mi segue sa quante vicende e quante calunnie ho ricevuto negli ultima 4 anni, senza replicare e dar mai soddisfazione alcuna , senza mai controbattere o dare adito per creare polemiche, o gossip. Adesso vengo descritto in maniera non proprio edificante per fatti riguardanti situazioni avvenute anni fa.

Non sopporto vedere usata e diffamata la mia immagine in dubbi contesti e sfruttata per fare audience.

Detto ciò ad ogni azione corrisponde una conseguenza e ci penseranno i miei legali.

Intanto guarda che sorriso”