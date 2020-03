Drone al Grande Fratello Vip: svelato il contenuto del messaggio che ha letto Adriana Volpe

Questa mattina al Grande Fratello Vip è arrivato un drone e nonostante i richiami degli autori, Adriana Volpe ha preso il documento che è caduto in giardino e lo ha letto. Cosa c’era scritto in quel foglio?

A svelarlo c’ha pensato il popolo di Twitter che ha scoperto che il documento altro non era che la copertina del settimanale Nuovo, che vede un’ex miss accusare Antonio Zequila di averci provato con lei con fare un po’ insistente, tanto da aver parlato addirittura di molestie a Live Non è la d’Urso.

Come riportato da FanPage, la ragazza nel salotto di Barbara d’Urso ha così raccontato il suo incontro con Antonio Zequila:

“Io mi sono fermata, non volevo entrare, però lui ha insistito dicendo che voleva prendere solo una cosa, non ricordo cosa. Siamo entrati, ha preso il telefono e ha iniziato a farmi vedere delle conversazioni di una persona che lui diceva di conoscere molto bene e grazie alla quale mi avrebbe potuto far entrare in un programma televisivo. Lui mi ha baciata senza il mio permesso”.