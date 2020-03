Arriva un drone al Grande Fratello Vip, gli autori urlano contro i ragazzi che però non eseguono gli ordini (VIDEO)

Al Grande Fratello Vip sono vietati i rapporti con l’esterno, per questo motivo quando qualche fan va ad urlare in giardino gli autori mettono la musica al massimo del volume.

L’unico modo che consente a parenti, fan e amici di parlare con i concorrenti è quello di affittare un aereo che sorvola la casa. Un servizio (decisamente costoso) che il Grande Fratello non è mai stato in grado di controllare.

Grazie all’arrivo di nuove tecnologie però, al GF Vip sono apparsi anche i droni: è di oggi, infatti, il primo drone della storia del reality, che ha portato ai ragazzi un foglio di giornale riguardante Antonio Zequila.

Quando gli autori se ne sono accorti hanno intimato ai ragazzi di tornare in Casa, richiesta non eseguita però da Adriana Volpe che non solo è rimasta in giardino, ma ha pure preso e letto l’articolo di giornale.

Drone al Grande Fratello Vip, gli autori urlano al microfono

“Ragazzi in casa, in casa subito! Adriana! Adriana porta subito il foglio in Confessionale! Adriana in casa! Porta subito il foglio in Confessionale, Adriana porta subito il foglio in Confessionale! Subito!”

Da circa 24 ore, infatti, Adriana Volpe si ribella alle regole ferree del Grande Fratello Vip.

Quanto la amo quando fa così.

Un drone al #GFVip e Adriana Volpe ancora arrabbiata con gli autori 😂✈️ pic.twitter.com/GNsA85kiK5 — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) March 4, 2020