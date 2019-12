Albanian Girls: Dua Lipa, Bebe Rexha, Ava Max e Rita Ora stanno progettando qualcosa

Se un tempo erano i migranti italiani a partorire popparole di successo (Madonna, Lady Gaga e Ariana Grande..), nell’ultimo decennio è stata l’Albania a dare i geni alle più grandi popstar in circolazione. Da Dua Lipa (nata a Londra da genitori albanesi) a Bebe Rexha (nata a New York da genitori albanesi), passando per Ava Max (anche lei nata in America, più precisamente nel Wisconsin, da genitori albanesi) fino a Rita Ora (nata in Kosovo da una famiglia albanese).

Ora le quattro ragazze sembrerebbero avere qualcosa in mente, dato che Bebe Rexha ha ammesso che le piacerebbe collaborare con Rita Ora, Ava Max e Dua Lipa e tutte hanno risposto affermativamente.

Collaborazione che potrebbe essere già stata realizzata, dato che Dua Lipa e Bebe Rexha hanno recentemente pubblicato su Instagram un post con didascalia “I come in peace“.

Che sia il titolo del singolo?

Fans speculate that @DuaLipa and @BebeRexha could have a collaboration together after both Albanian singers recently posted photos captioned “I come in peace.” pic.twitter.com/au8S4CR0Mh — Pop Crave (@PopCrave) December 8, 2019