Dua Lipa: ecco Future Nostalgia, un album pop praticamente perfetto – top e flop del disco

24 ore dopo l’uscita del singolo Break My Heart, Dua Lipa ha rilasciato l’album Future Nostalgia. La data di pubblicazione del disco era inizialmente prevista per il 3 aprile, ma in seguito al leak la casa discografica di Dua Lipa ha deciso di anticipare il rilascio di Future Nostalgia.

Era davvero troppo tempo che non mi capitava di ascoltare un album gradevole dall’inizio alla fine. In questo progetto non ci sono canzoni brutte o da saltare, dalla più forte e orecchiabile, a quella che non sarà mai un singolo, tutti i pezzi di questo disco sono più che promossi (cosa che non è successa con gli ultimi album delle mie amate Britney, Gaga e Madonna). Difficile quindi parlare di “flop” dell’album, ma dovendo dividere i brani tra quelli che ho preferito al primo ascolto e quelli che mi hanno colpito meno, ecco il risultato…

Top del disco Physical, Don’t Start Now, Break My Heart, Hallucinate, Love Again

Flop del disco Pretty Please, Future Nostalgia

Future Nostalgia: ascolta l’album.

B!tches ascoltatevi Hallucinate, è davvero un pezzo puttanpop perfetto, il genere di singolo di ritorno che avrei voluto per Lady Gaga.



Grazie Dua per averci regalato questo album in questo periodo di quarantena.