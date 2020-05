Dua Lipa svela chi sono le 3 sue colleghe che hanno rifiutato di incidere Kiss And MakeUp

Nonostante Kiss And Make Up di Dua Lipa con le BLAKCPINK non sia mai stato un singolo ufficiale (follia!) è stato un successo del 2018 entrando in classifica Billboard e superando 100 milioni di visualizzazioni su YouTube e 300 milioni di stream su Spotify.

Intervistata da British GQ in occasione dell’uscita del suo nuovo album, Future Nostalgia, Dua Lipa ha parlato proprio di quel brano svelando un aneddoto interessante: prima di tornare a lei lo aveva proposto a tre sue colleghe. Come sappiamo, infatti, Kiss And Make Up è stato scritto proprio da Dua Lipa.

Per questo motivo Dua Lipa ha così deciso di inciderla includendo le BLACKPINK, che recentemente hanno collaborato anche con Lady Gaga.

.@DuaLipa reveals that her @YGOfficialBlink collaboration, “Kiss And Make Up” was pitched to @DDLovato, @BritneySpears & @MileyCyrus among others in an interview with @BritishGQ:

“They thought the lyrics were too young.” pic.twitter.com/oCSFseY6Ub

— Pop Crave (@PopCrave) May 17, 2020