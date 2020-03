Dua Lipa piange in diretta su Instagram: ecco cosa è successo

Dua Lipa durante la sua ultima diretta su Instagram è scoppiata a piangere e per fortuna – considerando il clima in cui stiamo vivendo – non si tratta di nessun lutto causato dal CoronaVirus.

Le lacrime della cantante sono da attribuirsi al fatto che un hacker sia riuscito a divulgare online il suo nuovo album, Future Nostalgia, che sarebbe dovuto uscire il prossimo 3 aprile.

A causa del leak, però, Dua Lipa – d’accordo con la casa discografica – ha stravolto i piani decidendo di anticipare l’uscita ufficiale di una settimana, più precisamente il 27 marzo, per evitare che la versione illegale circoli troppo online.

Per allietare l’attesa ai fan, Dua Lipa qualche settimana fa aveva anche pubblicato la versione ‘Work Out’ anni ’80 del suo singolo di successo, Physical.

WHO EVER HAS LEAKED #FutureNostalgia, You broke my mamis heart💔, she’s crying because of this, you all can just chill tf out now cause she’s releasing #FutureNostalgia this Friday. Please she didn’t deserve, I want her to be happy @DUALIPA ❤️❤️ pic.twitter.com/5BcSOLRk0x

— Joseph💙🤍 (@PalmCityMadison) March 23, 2020