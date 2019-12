Dua Lipa ci regala del sano trash a causa della difficoltà degli anglofoni nel pronunciare il suo nome

Dua Lipa sembrerebbe essere un nome piuttosto semplice da pronunciare, corto e d’impatto, ma a quanto pare non è così per gli anglofoni dato che la cantante di origini albanesi ha spiegato a Jimmy Fallon il suo disagio nel doversi presentare a Londra, città dove vive.

“Le persone spesso pronunciano male il mio nome, sono abitata.. Da tutta la vita! Il mio nome effettivamente è un po’ difficile da pronunciare, vivere a Londra ed avere un nome albanese come Dua.. Insomma, a volte vorrei semplicemente un nome normale come Sarah, Hannah, Chloe.. Qualunque, lo prenderò!”.

A confermare questa teoria di Dua Lipa è stata involontariamente anche la conduttrice Wendy Williams lo scorso anno quando, per commentare il red carper dei Billboard Music Awards se ne uscì con un “Cosa ne pensi di Dula Peep?“.

Lo storpiamento di Dua Lipa in Dula Peep fu commentato su Twitter anche dalla stessa cantante che si chiese ironicamente “Questa è una nuova canzone di Kanye?“.

SHE DEADASS CALLED HER DULA PEEP I CANT pic.twitter.com/OtJr093S9J

— triv🥀 (@loveonpayne) May 23, 2018