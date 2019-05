Duncan Laurence: il vincitore dell’Eurovision ha fatto coming out

Quello appena concluso è stato un Eurovision davvero rainbow, tra esibizioni con i baci gay tra il pubblico, il cantante francese apertamente omosessuale e ora anche un vincitore bisessuale. Duncan Laurence durante una delle conferenze stampa del noto festival musicale ha rivelato di essere orgogliosamente bisessuale.

“Sono più di un semplice artista, sono molte cose, sono una persona, sono un essere vivente, sono un ragazzo bisessuale, sono un musicista e sono pronto a mostrarmi per chi sono. Sono orgoglioso di avere la possibilità di mostrare ciò che sono, chi sono davvero.”

Ovviamente ognuno deve decidere, come, quando e se fare coming out, ma è innegabile che ad oggi sia importante, necessario e utile non nascondersi ed uscire allo scoperto. Non solo per contribuire al cambiamento di una società ancora profondamente omofoba, ma anche per stare meglio nel proprio quotidiano ed uscire dall’ombra. Solo un cieco, un ingenuo, un folle o un omofobo potrebbero dire il contrario.

Quindi bravo Duncan Laurence, così si combatte davvero chi ancora oggi vuole metterci l’ETICHETTA di “diversi” o “sbagliati”!



💤Duncan Laurence, le gagnant #Eurovision , a envoyé un message de soutien à la communauté LGBTI. Les gens devraient être vus pour qui ils sont indépendamment de leur sexualité. Laurence a fait son coming out bisexuel lors d’une conférence de presse.https://t.co/pv2gegYf6j — ⚓️🌳Denis💤 (@0Papin0) 20 maggio 2019

duncan laurence – arcade (the netherlands, 2019)

• a ballad that i actually really like. we love a bisexual legend winning in the year 20biteen. it’s what he deserves! pic.twitter.com/oORL5tDOJv — e (@chojyoungjaes) 19 maggio 2019

Che quel talento immenso di Duncan Laurence fosse bisessuale un po’ lo sapevamo tutti. Voglio dire, esistono gli etero all’#Eurovision? <3#ESC2019 #ESCITA — Luke Cheshire Alenko (@Luke_Alenko) 20 maggio 2019

duncan laurence che in conferenza stampa dice di essere fieramente bisessuale se non è almeno da podio boicotto gli eurovision per sempre ve lo dico — barry (@undertray) 16 maggio 2019