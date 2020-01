“Sei il lecchino della d’Urso”, Giovanni Ciacci risponde piccato e aggiunge: “Alcune persone mi hanno pugnalato e tradito”

Giovanni Ciacci in occasione del nuovo anno ha tirato le somme del 2019 dove ha parlato di persone che lo hanno pugnalato alle spalle e di altre che invece lo hanno fatto rinascere e innamorare.

Ciacci non ha mai fatto i nomi ma quando ha ringraziato persone “che hanno creduto in lui e lo hanno sostenuto e sorretto” in molti hanno pensato a Barbara d’Urso, che nel corso degli ultimi mesi lo ha ospitato più volte nei suoi salotti di Non è la d’Urso, Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

Ad un attacco diretto “sei diventato il lecchino di Barbara” Ciacci ha per questo motivo risposto in maniera piccata:

“Il 2019 è stato un anno per me pieno di colpi di scena, alcune persone mi hanno tradito, ingannato, deluso, pugnalato alle spalle, altre mi hanno fatto rinascere, vivere, amare e innamorare. Il saper vivere, il saper comprendere, il saper mettere il cuore e la pancia nella vita reale e in quella finta della televisione non sono doti da tutti . Dire la verità spesso non paga, ma io non smetterò mai di gridare la mia libertà di verità e nessuno potrà mai farmi tacere. Grazie a chi ha creduto in me, grazie a chi senza chiedere nulla mi ha aiutato, sostenuto, sorretto. Grazie a chi mi ha incoraggiato a spingermi oltre, a guardare e buttare il cuore oltre l’ostacolo. Sarò sempre grato alla nuova famiglia che mi ha curato le ali acciaccate, spezzate e mi ha fatto prendere un nuovo volo, verso orizzonti inaspettati. Grazie a voi amici che sempre seguite le mie avventure in tv con tanto affetto è grazie a voi se vado avanti a testa alta”.