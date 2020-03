Dybala positivo al CoronaVirus

Con Dybala sono saliti a tre i giocatori della Juventus positivi al Covid-19.

I primi – come già sappiamo – sono stati Daniele Rugani e Blaise Matuidi – mentre è di pochi minuti fa la notizia che pure Dybala è stato trovato positivo.

Il calciatore è attualmente in isolamento domiciliare insieme alla fidanzata Oriana Sabatini (anche lei positiva al Covid-19) e le sue condizioni non sembrerebbero essere gravi, come lui stesso ha confermato su Instagram:

“Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti!”

In Italia sono stati contagiati con il CoronaVirus in tutto 53.578 persone, di cui 4.825 sono i decessi.