Lutto nel mondo del trash: è morto il Mago Gabriel

Gli amanti del trash non possono non conoscere il Mago Gabriel, che purtroppo è venuto a mancare ieri 1° luglio. Salvatore Gulisano aveva 79 anni, nato a Palermo, ma trapiantato a Torino è stato scoperto negli anni 90 dalla Gialappa’s Band, che l’ha reso uno dei protagonisti della trasmissione Mai Dire Tv.

Il Mago Gabriel era uno dei miei personaggi trash preferiti dello show dei Gialappi, impossibile scordare il suo ‘pinotismo’, gli ‘gnomini’, le sue ‘grandi e immense meditazioni’ o la famosa danza per ‘schiacciare gli spiriti maligni’.

A dare la notizia è stata l’agenzia che curava le sue ospitate.

“Purtroppo ci ha lasciato un artista a cui eravamo molto affezionati. Una figura fuori dagli schemi tradizionali, ma con un grande cuore! Riposa in pace Gabriello, ti vogliamo dare l’ultimo saluto con il nome affettuoso con cui ti abbiamo sempre chiamato. – scrivono Renato, Alex ed Ezio D’Herin – I funerali giovedì 4 luglio, alle 16 nella Parrocchia S.S. Gervasio e Protasio di Via Roma 2 a None”.

