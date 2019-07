Ecco perché Instagram, WhatsApp e Facebook ieri non andavano

Se stai leggendo questo articolo probabilmente ieri pomeriggio hai avuto un crollo nervoso dato che per 12 ore Instagram, WhatsApp e Facebook Messenger hanno avuto dei problemi con l’invio, la ricezione e la pubblicazione di foto e video.

Fortunatamente dopo 12 ore di duro lavoro Mark Zuckerberg si è dato una svegliata ed ha ristabilito la normalità sui tre social network di sua proprietà.

Ma perché Instagram, WhatsApp e Facebook Messenger ieri non andavano e davano problemi? La risposta sta in questo articolo di quattro mesi fa, quando annunciai che i tre social network si sarebbero in qualche modo fusi fra loro.

Ad annunciarlo è stato l’ANSA:

“InstagramDown, FacebookDown, WhatsAppDown: il problema – spiegano gli esperti – potrebbe essere legato ai lavori in corso da parte degli sviluppatori di Menlo Park per l’integrazione delle tre applicazioni”.

Fortunatamente ora è tutto tornato come prima.

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images and videos on Instagram. We’re sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #instagramdown — Instagram (@instagram) July 3, 2019