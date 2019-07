Ed Sheeran e Camila Cabello intervengono sul dramma Taylor Swift contro Bieber e Braun

Dopo Demi Lovato e Sia, adesso anche Camila Cabello ed Ed Sheeran sono intervenuti sul caso di Scooter Braun e Bieber vs Taylor Swift.

La cantante di Havana ha dichiarato che gli artisti dovrebbero essere i proprietari del proprio lavoro.

Ed è uno dei migliori amici di Taylor e molti fan della Swift l’hanno attaccato perché non ha supportato la popstar pubblicamente. Qualcuno ha addirittura insinuato che questo silenzio sia dovuto al duetto che Sheeran ha fatto recentemente con Justin Bieber.

Il cantante inglese però ha specificato che ha parlato in privato con la sua amica.

.@Camila_Cabello voices support for Taylor Swift following the purchase of her master recordings by Scooter Braun:

“I really believe artists should own their own life’s work 💔” pic.twitter.com/WfLm8qHzF5

— Pop Crave (@PopCrave) 2 luglio 2019