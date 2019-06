Ed Sheeran canta in italiano al concerto di Firenze (VIDEO)

Ed Sheeran si è esibito davanti a 65.000 persone all’ippodromo del Visarno per il Firenze Rocks (prima delle tre date italiane del suo tour). Il cantante inglese non si è limitato a salire sul palco con la maglia della nazionale italiana, ma ha anche cantato Perfect in italiano. Ed ha cantato la parte di “Perfect Symphony”, che nella versione originale è interpretata da Andrea Bocelli.

Considerando quanti cantanti britannici e statunitensi hanno storpiato l’italiano, Ed Sheeran se l’è cavata davvero bene con la nostra lingua.

Sarebbe fiera anche Fioretta Mari…

Ed che sa l’italiano meglio degli italiani pic.twitter.com/zO22olrCzY — 𝐠𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚 (@imgIoria) 15 giugno 2019

IO ED SHEERAN CHE CANTA IN ITALIANO NON LO SUPERO NEANCHE CON LE FLEBOOOOO #edsheeranroma pic.twitter.com/IxlI6MiksJ — 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒌𝒂 🌪 (@marika_tw) 16 giugno 2019

Ed Sheeran ha cantato in italiano e io mi sono sciolta #FirenzeRocks #edsheeranfirenze #EdSheeranDivideWorldTour2019 pic.twitter.com/v2apQop6KG — Ebiten Uramaki (@zareleass) 14 giugno 2019

Perfect Symphony, Ed Sheeran ft. Andrea Bocelli – il testo

I found a love for me

Darling, just dive right in and follow my lead

Well, I found a girl, beautiful and sweet

Oh, I never knew you were the someone waiting for me

‘Cause we were just kids when we fell in love

Not knowing what it was

I will not give you up this time

But darling, just kiss me slow, your heart is all I own

And in your eyes, you’re holding mine

Baby, I’m dancing in the dark with you between my arms

Barefoot on the grass, listening to our favorite song

When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath

But you heard it, darling, you look perfect tonight

Sei la mia donna

La forza delle onde del mare

Cogli i miei sogni, i miei segreti e molto di più

Spero che un giorno, l’amore che ci ha accompagnato

diventi casa, la mia famiglia, diventi Noi

Che siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile

Stavolta non ti lascerò

Mi baci piano ed io

Torno ad esistere

E nel tuo sguardo crescerò

Ballo con te

Nell’oscurità, stretti forte e poi,

A piedi nudi noi, dentro la nostra Musica

Ti ho guardata ridere e sussurrando ho detto

“tu stasera vedi sei perfetta, per me”

Ballo con te nell’oscurità

Stretti forte e poi

A piedi nudi noi

Dentro la nostra Musica

Ho creduto sempre in Noi

Perchè sei un angelo e io ti ho aspettato

Quanto ti ho aspettato

Perchè tu stasera sei perfetta per me