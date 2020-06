Eddie Redmayne contro J.K. Rowling: “Non sono per niente d’accordo con lei”

J.K. Rowling continua a definirsi femminista e in nome dei diritti delle donne sta esprimendo delle opinioni davvero discutibili sulle persone trans. Quello che la scrittrice continua ripetere non è piaciuto al cast di Harry Potter e infatti i protagonisti della saga hanno condannato i tweet e la lettera della Rowling. Non è finita qui, perché adesso anche l’attore che ha interpretato Newt Scamander in Animali Fantastici si è detto in disaccordo con il pensiero di JK. In un’intervista rilasciata a Variety Eddie Redmayne (proprio come Daniel Radcliffe) ha dichiarato che le donne trans sono donne e che dire il contrario spesso incoraggia la discriminazione contro di loro.

“Il rispetto per le persone transgender è un imperativo culturale e negli anni ho cercato di educare me stesso da questo punto di vista. Da persona che ha lavorato sia con JK Rowling che con i membri della comunità transgender, voglio chiarire la mia posizione sulla questione: non sono affatto d’accordo con i commenti della Rowling. Le donne trans sono donne, gli uomini trans sono uomini e le identità non binarie sono valide. Non voglio parlare a nome dell’intera comunità, ma so che i miei cari amici e colleghi transgender sono stanchi di questo costante interrogatorio sulla loro identità, che spesso provoca violenza e abusi nei loro confronti. Vogliono solo la propria vita in pace, ed è arrivato il momento che questo accada senza più discriminazioni”.

Visto che tutti gli attori con i quali ha lavorato la stanno ripudiando, JK Rowling potrebbe bussare alle porte di Arcilesbica, sono certo che loro apprezzeranno le sue posizioni.

