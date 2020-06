Efe Bal applaude J.K. Rowling: “Io sono un uomo, mai avuto problemi di omofobia in Italia, se non con altri gay”

Se tutto il cast di Harry Potter si è schierato contro J.K. Rowling e le sue affermazioni sulle donne trans, in Italia abbiamo un volto “noto” che ha supportato il pensiero della scrittrice. Efe Bal in un’intervista concessa a FanPage ha spiegato che lei si sente un uomo e che per lei i generi sono solo due.

Ma non è finita qui, perché la signora Efe Bal ha anche aggiunto di non aver mai subito discriminazioni omofobe in Italia, se non all’interno della comunità LGBT. Purtroppo effettivamente l’omobitransfobia è un problema che riguarda tutti e negli ultimi giorni più che mai mi sono accorto che anche i gay non sono immuni.

“Con tutto il rispetto, io sono qui da 21 anni come transessuale, con il mio nome da uomo, Efe Bal. Vivo nello stesso stabile da 20 anni, in pieno centro di Milano e tutti quelli che abitano qui sanno che faccio la prostituta. Io quando esco mica mi cambio. E non ho mai avuto problemi di omofobia. In ogni occasione l’ho sempre detto: volete un esempio che l’Italia è il Paese più bello in cui vivere? Sono io. Mai una volta ho avuto un episodio di omofobia. Se non con altre trans o con altri gay.

Vorrei tanto girare un video con voi, andiamo insieme in un locale gay. Vi farei vedere che non ci fanno entrare perché noi trans non siamo i benvenuti nei locali gay. Poi però capita il Gay Pride, ci sono cinquantamila gay, dieci trans in passerella e allora andiamo bene. Ma siamo completamente diversi. Noi non siamo uguali, non dovremmo neanche batterci per lo stesso ideale. Noi trans siamo etero. Io sono un uomo, ma se non fosse per il mio lavoro io vorrei operarmi, diventare una donna e trovare l’uomo più maschio che c’è. Un uomo che mi tratti come una fanciulla, una donna, una femmina”.