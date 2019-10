Elena Morali sbotta contro Fredella: “Stai nel tuo non ti conosco!” – Barbara d’Urso lo difende (VIDEO)

Elena Morali dopo mesi di tira e molla ha finalmente ammesso di aver tradito Scintilla e di aver avuto una relazione con il produttore Daniele Di Lorenzo, terminata poche settimane fa. Ad oggi la Morali è di nuovo tornata con Scintilla, ma allo stesso tempo continua a lavorare con Di Lorenzo, con cui ha un programma in cantiere. Una situazione un po’ difficile che però riesce a gestire con il supporto di entrambi i ragazzi.

Alla domanda diretta del giornalista Francesco Fredella “quanto sono importanti per te amore e lavoro?”, Elena Morali però ha completamente sbottato:

“Guarda, io a te non ti conosco e non ti rispondo perché mi hai già interrotto troppe volte, non so chi sei e stai bene dalla tua parte. Io rispondo a Barbara, rispondo a lei perché sto parlando con lei. Tu stai dalla tua parte”.

A questo punto Barbara ha preso le parti di Fredella e la Morali ha risposto alla domanda:

“Sono importanti sia il lavoro che l’amore perché l’uno mi dà da mangiare e non faccio la mantenuta e l’altro fa parte della mia vita privata per farmi star bene. Dalla torre io non butterei né lavoro né amore, se a Scintilla non dà fastidio chi sei tu per dirmi che non posso fare entrambe le cose? Gianluca è una persona che ha un gran cuore”.