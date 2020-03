Elena Santarelli in lacrime per un tremendo scherzo de Le Iene

Se le ultime edizioni di Scherzi a Parte avevano fatto storcere il naso a molti, Le Iene continuano a confezionare degli scherzi perfetti e soprattutto deliziosamente crudeli. Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno fatto credere a Elena Santarelli di essere finita al centro di una truffa: il segretario dell’associazione benefica che raccoglie fondi per la ricerca oncologica – e della quale la showgirl è madrina da diversi anni – si sarebbe impossessato di tutto il denaro per corteggiare una nuova fiamma.

Gabriele Parpiglia ha parlato all’amica di un flirt tra Giorgia Venturini e Simone, il tesoriere dell’associazione Heal ed ha rivelato ad Elena che l’uomo avrebbe regalato alla sua amante borse di Gucci e Dior e anche altri oggetti di valore.

La Santarelli conoscendo le disponibilità economiche di Simone è rimasta perplessa, ma è andata nel panico quando la capo progetto di Heal le ha detto che tra i movimenti bancari dell’associazione c’era un bonifico di 160.000€ a favore di una società misteriosa. Una volta richiesta la visura camerale di questa società, Elena Santarelli e suo marito hanno scoperto che era intestata a Simone.

Grazie all’intervento di Gabriele Parpiglia, l’ex vj di MTV ha scovato il tesoriere di Heal in compagnia dell’amante. I due erano in un lussuoso hotel di Roma, in una suite, con tanto di concerto privato di Biacza Atzei, che l’uomo aveva regalato alla Venturini. Elena quando si è resa conto che l’amico aveva davvero rubato 160.000 € per comprare dei doni la sua conquista ha dato di matto ed è scoppiata a piangere.

Ma la parte più bella è stata la catfight con Giorgia Venturini e con ‘Ora Esisti Solo Tu’ come sottofondo musicale. Pura poesia trash.

“Cosa sono 160.000€? Ma che ca**o dici? Ma tu sai che la gente ci compra tre case? Ma questa è scema totale, una scema totale. Ma poi non insinuare nulla, io lavoro e faccio le mie cose. Non mi far girare i cogli**i. Io ti prendo per i capelli e ti porto in ospedale”.

