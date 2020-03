Eleonora Brigliadori: “Come mai il CoronaVirus non colpisce politici e forze dell’ordine? Stanno producendo microchip”

La scorsa settimana Eleonora Brigliadori è finita su moltissimi siti e testate giornalistiche per le sue dichiarazioni sul CoronaVirus e le misure prese del governo per combattere questa pandemia. L’attrice ha anche detto che lei uscirà quando e dove vuole.

In questi giorni Eleonora Brigliadori è tornata a parlare dell’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio il nostro paese e si è chiesta come mai il COVID colpisce solo “i cittadini”.

“Ma com’è che questo virus è così intelligente che se la prende solo con i poveri cittadini e invece non vale per i politici per le forze dell’ordine per i soldati che sono arrivati in Italia… tutti senza mascherine… loro no!!! Loro non hanno paura??? oppure c’è qualcos’altro che non ci dicono??? oppure vogliono solo che siamo noi terrorizzati per poterci poi spolpare meglio? – continua Eleonora Brigliadori – Dal momento che so che virus ci vedono benissimo e colgono dove devono cogliere.. quando ci sono, quello che risulta è che queste persone se ne strafregano! delle loro stesse regole!!

Adesso fate voi le vostre Riflessioni e poi ditemi chi è fuori di testa… O fuori dalla grazia di Dio… perché mente sistematicamente per scopi ben diversi da quelli sanitari.

Stanno cercando di scimmiottare certi film catastrofisti Peccato che come attori sono pessimi

Il prolungamento artificiale della vita e l’aspettativa individuale di vita Sono due cose completamente diverse.

Di certo la prima vi verrà proposta con macchine e respiratori con microchip che si stanno già producendo dopo il terrorismo per questo pseudovirus e soprattutto ci proveranno con il trapianto degli organi illudendo V di poter fare qualcosa di buono per voi in maniera artificiale.

Io per-seguo la seconda via Ovvero quella che segue ciò che la vita stessa mi offre.. la mia aspettativa di vita dipende dalla mia forza morale, da quanto io sia divenuto utile per la comunità umana.. dipende dalla mia capacità di discernimento dalla mia capacità di amare e di superare le difficoltà una ad una.

Mito: il coronavirus è un’infezione fatale per tutti. Se si osserva il tasso di mortalità delle recenti epidemie e persino la solita influenza, ci si renderà conto che il COVID – 19 non è un’infezione potenzialmente letale per la maggior parte delle persone”.