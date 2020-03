Eleonora Brigliadori: “Il CoronaVirus non esiste, io esco quando voglio. Vi faranno diventare zombie”

Mentre l’Oms ha dichiarato lo stato di pandemia per il CoronaVirus, Eleonora Brigliadori su Facebook ha esposto le sue particolari tesi sul tema. L’attrice ha detto che non esiste nessun allarme e che siamo tutti schiavi del potere, in attesa di essere trasformati in branco di zombie. L’ex naufraga ha anche dichiarato che uscirà quando e come vuole.

“Inorridisco all’ annuncio di Conte. Parole false che sanciscono Un’unica cosa: che la libertà è stata calpestata!!! asservita al potere economico a cui questi politici hanno sottoposto la propria mancanza totale di moralità.

Questo annuncio sancisce il saldo dell’Italia… così verremo svenduti peggio della Grecia…!!!

l’Italia viene riunita per essere smembrata meglio in codice rosso da tutte le parti!! per dire che chiunque può venire qui e farla da padrone.. gli italiani non esistono diventano con questa sera 50 milioni di schiavi sottoposti ha una logica militaristica dogmatica impositiva contraria alla nostra Costituzione perché non esiste nessun allarme perché é tutta demagogia…

Siamo tutti schiavi del potere economico Ma io dico no io mi ribello. – continua Eleonora Brigliadori – Il mio lavoro è quotidiano nella verità nella libertà nella conoscenza quest’uomo che senza meriti è diventato presidente del consiglio non ha la mia stima e non ce l’ha nessun politico in questo momento io mi ribello!!!

Io uscirò quando e dove vorrò e incontrerò tutte le persone che devono rincuorare le proprie forze nella libertà soprattutto in questo momento perché hanno chiuso le chiese ma l’anima umana Non può essere chiusa!!!

io resto aperta resto ad ascoltare e a incontrare con piena Libertà portando amore e conoscenza dove vogliono imporre le tenebre.

Ma com’è che questo virus è così intelligente che se la prende solo con i poveri cittadini e invece non vale per i politici per le forze dell’ordine per i soldati che sono arrivati in Italia… tutti senza mascherine… loro no!!! Loro non hanno paura??? oppure c’è qualcos’altro che non ci dicono??? oppure vogliono solo che siamo noi terrorizzati per poterci poi spolpare meglio??? Dal momento che so che virus ci vedono benissimo e colgono dove devono cogliere.. quando ci sono, quello che risulta è che queste persone se ne strafregano delle loro stesse regole!

Adesso fate voi le vostre Riflessioni e poi ditemi chi è fuori di testa… O fuori dalla grazia di Dio… perché mente sistematicamente per scopi ben diversi da quelli sanitari.

I Bond che devono fruttare milioni e milioni di euro agli investitori figli della logica D Rockefeller devono produrre quella moneta con cui poi venderanno anche il vaccino vi metteranno il microchip e vi ridurranno a un branco di zombie…. hanno scommesso sulla pandemia dopo il test innescato da Lorenzin e Renzi e i loro sporchi affari con Glaxo… non avete detto niente vi siete fatti vaccinare chemioterapizzare…. avete accettato delle tasse ingiuste avete continuato a lavorare per dei padroni senza dignità”.

