Eleonora Daniele incinta: nessuna conduttrice prenderà il suo posto quando sarà in maternità

Eleonora Daniele è felicemente incinta di Giulio Tassoni, l’uomo che ha sposato lo scorso settembre dopo oltre 16 anni di fidanzamento.

La nascita della primogenita della conduttrice, Carlotta, dovrebbe avvenire a giugno per questo motivo nessuna conduttrice prenderà il suo posto a settembre, quando Storie Italiane tornerà nel pomeriggio di Rai Due.

Con il parto previsto al termine della trasmissione (l’ultima puntata di Storie Italiane è fissata per il 29 maggio), Eleonora Daniele ha così tutta l’estate per ricaricarsi e dedicarsi al lavoro di mamma, per poi tornare in pompa magna a settembre sempre al timone dello show portato al successo da lei.

Non solo: come confessato di recente, appena nata la bambina, la conduttrice vorrebbe anche terminare gli studi.

“A fine giugno, dopo che sarà nata Carlotta, ho in previsione di laurearmi. Quando ho finito la diretta televisiva vado a casa. Magari, mi fermo qualche minuto a fare la spesa, sempre indossando i guanti e la mascherina”.

Questa in Psicologia per Eleonora Daniele sarebbe la seconda laurea, dopo averne già presa una in Scienze della Comunicazione.

Una Wonder Woman praticamente.