Eleonora Rocchini e Oscar Branzani: dietro alla crisi ci sarebbe un tradimento con un personaggio famoso

Qualche giorno fa Eleonora Rocchini ha confessato di essere in crisi con Oscar Branzani. Oggi il settimanale Spy ha rivelato che dietro a questo periodo complicato per la coppia, ci potrebbe essere un corteggiatore di Uomini e Donne, Luca Daffrè.

“Chi ha tradito per primo? Si dicevano pronti per il sì e invece è scoppiata la crisi tra l’ex tronista Oscar Branzani e la corteggiatrice Eleonora Rocchini. Il motivo? Pare che lei abbia scambiato qualche messaggio di troppo (e non solo) con Luca Daffrè, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià. Ma anche Oscar nasconde i suoi segreti: prima di scoprire l’affaire tra Eleonora e Luca, avrebbe interagito con una tale Sabrina, ora pronta a rivelare tutto. Ah, l’amore ai tempi dei social!”

Capisco Eleonora, anche io scambierei volentieri qualche messaggino con Luca…



“Comunque dato che siamo in tema, specifico che io e Oscar stiamo attraversando un momento non sereno e non facile. Un momento nemmeno ben definito tra di noi. Non è che non vi rispondo o non condivido con voi la situazione perché non voglio, ma semplicemente perché ancora questo momento non è trasparente nemmeno a me. Sicuramente quando sarà il momento ne parlerò anche con voi.

Fino a quel momento magari chiedo un po’ di tatto e rispetto per la situazione perché non è facile né parlarne né viverla questa situazione. Magari andateci piano con i commenti e tutto il resto per rispetto sia suo che mio. E poi voglio specificare che io non sono una persona che fa vedere il proprio malessere e la propria sofferenza, non lo farò mai. Io quando sto male sto a casa e mi chiudo in me stessa. Se faccio una storia non mi metto a fare la vittima”.