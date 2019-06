Eleonora Rocchini contro Raffaella Mennoia: “Mi ha bloccato su Instagram!”

Raffaella Mennoia ha bloccato su Instagram l’ex corteggiatrice Eleonora Rocchini. A confessarlo è stata proprio la Rocchini che si è scagliata contro l’autrice di Uomini e Donne colpevole di essere rimasta ‘stupita’ dalla rottura fra Angela Nasti e Alessio Campoli.

“Raffaella Mennoia non invita me e Oscar Branzani (in trasmissione, ndr) che stiamo insieme da tre anni e siamo felici, ma poi si lamenta se la gente la piglia per il cul*? […] Probabilmente io alla Raffy sto sul ca**o tant’è che mi ha anche bloccato su Instagram e non so nemmeno il motivo perché io ho solo detto la verità che nessuno diceva. [..] Mi dispiace vedere che la gente vi prende in giro e ce l’avete con me e Oscar che non vi abbiamo mai fatto niente e siamo sempre stati sinceri con voi dal primo giorno all’ultimo. […] In tutto ciò a me non interessa della coppia (si riferisce ad Angela e Alessio, ndr), ma rimango solo stupita che Raffella dica che è senza parole! E’ ovvio che lo sei amore, amici di tutti tranne che delle persone che sono state coerenti”.