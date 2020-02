Elettra Lamborghini (ripresa nel backstage di Sanremo) rivela una cosa choc

Il Festival di Sanremo è finito da un pezzo, ma è stato così pazzesco che le notizie continuano a trapelare online anche a distanza di giorni.

L’ultima non riguarda l’affaire Bugo – Morgan, bensì Elettra Lamborghini ripresa in un momento privato all’interno di quella che sembrerebbe essere la sua camera d’hotel.

Il video in questione è stato pubblicato su Instagram da un suo truccatore (e condiviso in un secondo momento dal portale Very Inutil People) e protagonista è proprio la Lamborghini che – probabilmente ripresa a sua insaputa – risponde ad una domanda piccante di una sua collaboratrice.

“Hai mai pisc***to addosso a qualcuno?” ha chiesto la ragazza, non turbando minimamente la Lamborghini: “Sì, va beh, ma quello capirai“.

Insomma, come direbbe l’immensa Laura Panerai: “la piscia è piscia, un si butta via niente!“.

