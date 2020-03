Elettra Lamborghini sbotta contro un hater che l’accusa di non aver donato per l’emergenza del CoronaVirus

In questo periodo di emergenza sanitaria molti vip (e anche tantissime persone comuni) hanno fatto una donazione ad uno o più ospedali italiani. Ieri un utente di Twitter ha accusato Elettra Lamborghini di non aver fatto nulla.

“Cara Elettra Lamborghini molti hanno donato milioni per #EMERGENZACOVID19 tu che stai a regàlà il twerking?”

La cantante di Musica e il Resto Scompare ha sbottato ed ha dichiarato che lei non ha bisogno di far sapere al pubblico l’importo delle sue donazioni.

“Ma brutto scemo c’é sempre bisogno di farlo sapere?! Per cosa per avere la coscienza pulita e farsi la bella faccina davanti a tutti?!Io non ho bisogno di pubblicarlo o di farlo sapere, ma dono anche quando non ci sono pandemie…tutto l anno! Che e quello che realmente importa”.

In un momento così duro tutte le donazioni sono importanti, da quelle di pochi Euro, fino ai milioni regalati da famosi imprenditori come Berlusconi e Ferrero. Ma è anche vero che non necessariamente i vip devono rendere noti questi gesti, quindi gli attacchi come quello dell’hater di Elettra non hanno davvero senso.