Elettra Lamborghini spiazzata da una domanda bruciapelo di Daria Bignardi: ecco come ha reagito (VIDEO)

Elettra Lamborghini è stata ospite da Daria Bignardi a L’Assedio.

La cantante, reduce dal Festival di Sanremo, ha tenuto botta con 20 minuti di intervista no-stop conclusa con una domanda bruciapelo sulla politica da parte della conduttrice: “Sei andata a votare il 26 gennaio per le regionali in Emilia?“. Elettra – nonostante fosse all’estero in quel periodo – non si è lasciata prendere in contropiede ed ha risposto: “Sono tornata a Bologna solo per quello, pensa!“, ma quando la Bignardi ha cercato di capire per chi avesse votato ha risposto “No, no, giammai!“.

Solo dopo – quando la conduttrice le ha chiesto se fosse contenta dei risultati – Elettra ha fatto una “faccia” che ha diviso l’opinione pubblica: era una smorfia di assenso o di dissenso?

Vi ricordo che alle regionali dell’Emilia Romagna ha trionfato Stefano Bonaccini del Partito Democratico, seguito da Lucia Borgonzoni della Lega.

Ecco il video:

Elettra Lamborghini a #LAssedio spiazzata dalla domanda di Daria Bignardi. Quando le è stato chiesto se fosse felice della vittoria del PD alle regionali (EmiliaRomagna), Elettra ha “risposto” con una “faccia”. pic.twitter.com/E6I22CKNQN — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) February 19, 2020

L’intervista completa potete trovarla sul sito di DPlay.