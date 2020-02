Elettra Lamborghini scappa dal Teatro Ariston, non si presenta a Domenica In e viene massacrata

Come ogni anno a Domenica In (Speciale Sanremo) si presentano tutti i big in gara al Festival. Quest’anno Elettra Lamborghini ha dato buca a Mara Venier e Selvaggia Lucarelli ha spiegato il motivo. La giornalista dopo aver detto che la cantante è scappata dal Teatro Ariston a causa della sua presenza, ha anche duramente criticato le doti vocali della Lamborghini e il suo pezzo sanremese.

“Lei stava per entrare. Poi è andata via dal Teatro Ariston, ha girato i tacchi perché ha visto che c’ero io. Allora io voglio dire una cosa. Ha fatto bene? Posso essere antipatica, ma ci si confronta con i giornalisti. Se si decide di fare questo mestiere non si scappa dal contraddittorio. Non ho mai avuto il piacere di conoscere Elettra. Io ho fatto solo un tweet sul suo vestito. Io in questo ambiente ci sono da tempo. Per fare i capricci bisogna poterselo permettere e bisogna essere supportati da un grande talento che nel suo caso non c’è. Stia molto attenta perché alla fine non ha bisogno di me, ma ha bisogno di molte altre cose visto che non sa cantare e il pezzo era oggettivamente brutto, io al posto suo proverei ad essere simpatica e autoironica”.