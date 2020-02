Elettra Lamborghini risponde ad post de L’Assedio di Daria Bignardi e sbotta: “Non ho votato Lega”

Ieri sera la nostra Twerking Queen Elettra Lamborghini è stata ospite a L’Assedio di Daria Bignardi dove ha confessato – sotto domanda diretta – di aver votato alle regionali dello scorso 26 gennaio. Quando però la conduttrice ha indagato sul suo orientamento politico Elettra ha preferito non rispondere anche se la sua espressione (il video potete recuperarlo premendo qua) ha diviso la rete.

I post social della trasmissione hanno interpretato quella faccia come un dissenso riportando la domanda della Bignardi “E sei contenta di come sono andate le elezioni?” con tanto di loro interpretazione “Pare di no, lascia intendere Elettra“.

Elettra Lamborghini a questo punto ha sbottato (tanto che il tweet che vedete sopra è stato prontamente cancellato) scrivendo:

“Se avessi voluto dire per chi ho votato l’avrei detto in televisione, non alzate polveroni inutili, non ho espresso mezza parola” – e ancora – “Non pensavo vi aspettaste da me una coscienza politica cosi attiva 😂 io faccio musica e twerk per chi non l avesse capito , e il resto scompare!! 🧚🏽‍♀️😜 ps: comunque non ho votato lega se è questo che volete sapere”.