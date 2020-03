Elettra Lamborghini: “Sono più lesbica che etero, AfroJack è stato un’eccezione”

Elettra Lamborghini non ha mai nascosto il suo orientamento sessuale da quando nel 2016 ha debuttato in televisione nel reality Super Shore di MTV, dove ha fatto coming out dichiarando di essere bisessuale e di avere una preferenza per le ragazze.

L’anno successivo, quando ha conquistato la Spagna partecipando al Gran Hermano Vip, ha avuto anche una mezza liaison con la conduttrice Daniela Blume, fino al fidanzamento ufficiale con AfroJack l’anno seguente, nell’inverno del 2018.

Da allora Elettra Lamborghini è fedelissima al suo compagno ed ora si sposeranno pure.

Interrogata dai fan in merito al suo orientamento sessuale, Elettra Lamborghini ha confermato di essere bisessuale e di aver avuto in passato pochi fidanzati (maschi) perché ha realizzato solo in un secondo momento di essere più ‘dell’altra chiesa’. Quando qualcuno le ha chiesto cosa intendesse per ‘altra chiesa’, la Lambo ha risposto ‘Lella’, ovvero lesbica.

“Che vuoi sapere dei miei ex? Ne ho avuti pochissimi e sono durati tutti pochissimo, fino a che non ho realizzato che ero più dell’altra chiesa… Poi ho incontrato Nick [vero nome di AfroJack, ndr] che è un’eccezione, ma con lui è stato diverso!”.

Elettra Lamborghini #BiPower!