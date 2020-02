Elettra Lamborghini: ecco perché è scappata dall’Ariston e non ha voluto incontrare la Lucarelli a Domenica In

Oggi Elettra Lamborghini è stata avvistata al Teatro Ariston, perché doveva esibirsi a Domenica In. Qualcosa è cambiato all’ultimo minuto e la cantante ha deciso di andarsene. Selvaggia Lucarelli in diretta ha rivelato che Elettra avrebbe dato buca a Mara Venier a causa della sua presenza.

“Non voleva incontrare me. Io posso essere antipatica, ma non si scappa dal contraddittorio. Ci si confronta. Non ho mai conosciuto Elettra Lamborghini, forse ho fatto su Twitter una battuta su un suo vestito”.

In realtà – secondo centinaia di utenti di Twitter – il motivo per cui la Lamborghini avrebbe deciso di andare via dall’Ariston sarebbe legato al commento in cui la Lucarelli ha etichettato Elettra come “il Coronavirus della musica”.

B!tches, secondo voi la Lamborghini ha fatto bene a non presentarsi a Domenica In?

Ma di fronte ad una che ti paragona al corona virus o sali sul palco e ti fai denunciare o decidi di non presentarti. Ora capisco perchè Elettra non si sia presentata #DomenicaIn pic.twitter.com/n5GCOGBMWZ — Marcondirondirondell (@MarchinoSanchez) February 9, 2020

La Selvaggia Lucarelli ha detto che Elettra Lamborghini è il corona virus della musica, oltre ad aver detto che è senza talento. Ci credo che non ti voglia vedere in faccia mi scusi. #domenicain pic.twitter.com/JmVmwr0Pu3 — alonso (@Cacatamondiale) February 9, 2020

Selvaggia: Elettra non è venuta perché le ho detto che aveva l’abito da damigella IN REALTÀ HA DETTO CHE È IL CORONAVIRUS DELLA MUSICA ITALIANA #DomenicaIn — IL GIO // (@makakog) February 9, 2020

Ma Selvaggia Lucarelli almeno fosse onesta piuttosto che dire che Elettra se l’è presa perché le ha criticato il vestito abbia il coraggio di dire che l’ha paragonata al coronavirus MA DAI #DomenicaIn — 𝕬𝖛𝖊𝖙𝖊 𝖗𝖔𝖙𝖙𝖔 𝖎𝖑 𝖈𝖆𝖟𝖟𝖔 (@GUCCYBABY) February 9, 2020