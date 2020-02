Elettra Lamborghini canta la canzone di Morgan contro Bugo – video

Nonostante Morgan e Bugo siano sempre arrivati ultimi a Sanremo 2020, il loro singolo ‘Sincero’ sta avendo un discreto successo in classifica. Sabato scorso il brano si è piazzato alla posizione 11 su iTunes (oggi è sceso alla 12), arrivando quasi in top 10. Ovviamente la popolarità di ‘Sincero’ è dovuta quasi esclusivamente al colpo di scena della penultima serata del Festival di Sanremo. La versione modificata di ‘Sincero’ è ovunque sul web, sui social esistono migliaia di meme e parodie del pezzo e molti personaggi famosi l’hanno cantata. Ieri Elettra Lamborghini era dietro le quinte di Domenica In e mentre Bugo si stava esibendo in diretta, lei si è messa a cantare la versione riscritta da Morgan di ‘Sincero’. Un momento epico.

Possiamo tranquillamente dire che ‘le brutte intenzioni, la maleducazione’, batte (almeno in popolarità), ‘le buone intenzioni, l’educazione’.

Elettra Lamborghini canta ‘Sincero’ (trash edition): il video.

Sincero (trash edition): il testo

“Le brutte intenzioni, la maleducazione,

la tua brutta figura di ieri sera,

la tua ingratitudine, la tua arroganza,

fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa.

Ma tu sai solo poi provare invidia.

Certo non dico che è una forma d’arte.

Tu ringrazia il cielo sei su questo palco,

rispetta chi ti ci ha portato dentro.

Questo sono io”.