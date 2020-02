Elettra Lamborghini, Musica (El Resto Es Nada): ecco la versione in spagnolo del brano sanremese

Elettra Lamborghini ha pubblicato oggi in streaming Twerking Queen El Resto Es Nada, riedizione del suo fortunato album di debutto Twerking Queen, che è stato certificato in Italia disco d’oro.

Oltre le tracce dell’album standard, nella riedizione sono presenti anche due remix, un brano inedito, il duetto sanremese con Myss Keta, il singolo Musica (Il Resto Scompare) e la sua versione spagnola Musica (El Resto Es Nada), che è a tratti pure più bella dell’originale.

Tutto il weekend a ballare Musica (El Resto Es Nada) al 100%.



Elettra Lamborghini | Musica (El Resto Es Nada) | Testo

Prendo la música para salir

Comienzo la rumba solita yo no bebo vino, escucha cretino

La vida es corta, quiero aperitivo

Enamorada de otro cabrón

Esta es la historia de un amor

No me importa si a París y a Hong Kong

Sabes que siempre decía que sí (decía que sí)

Caigo, Caigo

Seducida por él, piano piano

Esta noche no duermo a tu lado

Para no pensar en ti

Vamo’ que siga la

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Aunque nunca me decías “soy hermosa”

Siempre me arreglaba para sonreír

Tus palabras hacían sentirme poca cosa

Todo lo que queda cuándo pienso en ti es

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Me gusta mirar cuándo sale el alba

Camino desnuda por cada rincón de la casa

¿Cuánto te queda? Llamas a mí por el nombre de otra

Yo enamorada de otro cabrón

Esta es la historia de un amor

No estaba mala, pendeja era yo

Vivía un infierno total junto a ti (sabes que sí)

Sola, sola

Nunca me dices tu amor asola

Tú te fuiste a revolcar con otra

Ya yo no pienso en ti

Vamo’ que siga la

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Aunque nunca me decías “soy hermosa”

Siempre me arreglaba para sonreír

Tus palabras hacían sentirme poca cosa

Todo lo que queda cuándo pienso en ti

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Yo enamorada de otro cabrón

Esta es la historia de un amor

de un amor

Aunque nunca me decías “soy hermosa”

Siempre me arreglaba para sonreír

Tus palabras hacían sentirme poca cosa

Todo lo que queda cuándo pienso en ti es

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)