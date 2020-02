Elettra Lamborghini e Myss Keta è (quasi) bacio sulle note di Claudia Mori

Amadeus in modalità I’m gonna give the gays everything they want quando ha saputo di avere Elettra Lamborghini e Myss Keta al Festival di Sanremo sulle note di Non Succederà Più di Claudia Mori.

Le due ieri sera durante la terza serata del Festival di Sanremo si sono esibite nella cover di Claudia Mori conquistando il penultimo posto (peggio di loro solo il duo Bugo e Morgan).

La collaborazione sarà presente anche nel nuovo album di Elettra Lamborghini, Twerking Queen (El Resto Es Nada), che uscirà il giorno di San Valentino.

Avrei amato se alla fine Myss Keta, invece di mostrare il suo lato umano, se ne fosse uscita con “Vi ho onorato della mia presenza, ora torno a L’Altro Festival perché sono una donna che conta“.