Elettra Lamborghini si sposa con Afrojack: l’annuncio

Un anno fa Elettra Lamborghini ha annunciato su Instagram il suo fidanzamento con Afrojack.

Oggi è arrivata un’altra bella notizia, la cantante italiana ha rivelato che il suo compagno le ha chiesto di sposarlo. A giudicare dalle foto, la risposta di Elettra è stata “sì”.

Tutto fantastico, ma per l’entrata in chiesa mi aspetto che al posto della marcia nuziale ci sia…

My best friend @afrojack ask me to merry him 2 days ago… 👰🏽🤵🏽😢he is the sweetest and loved person i have ever met in my life, and the one man that i can really call MAN…everyday i think about how lucky i am. This is going to be for life❤️🦆🔐 #shesaidyes pic.twitter.com/hn1uVywjwH

— Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) December 27, 2019