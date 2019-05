Elettra Lamborghini, Twerking Queen: cover e tracklist dell’album di debutto

Elettra Lamborghini – fra esattamente due settimane (più precisamente il 14 giugno) – pubblicherà il suo album di debutto dal titolo Twerking Queen, che è stato anticipato dai singoli Pem Pem e Mala.

L’ereditiera più famosa d’Italia, che attualmente è nel cast dei coach della sesta stagione di The Voice Of Italy, ha inciso per l’occasione 10 brani fra cui ben tre featuring: con Pitbull, con MC G15 e con i usoi amici Guè Pequeno e Sfera Ebbasta.

1. Tόcame ft. Pitbull e Childsplay

2. Corazόn Morado ft. Sfera Ebbasta

3. Pem Pem

4. Fanfare ft. Guè Pequeno

5. Fuerte

6. Te Quemas ft. MC G15

7. Pegaditos

8. Maldito Día

9. Ven

10. Mala