Elga Enardu svela perché ha deciso di non partecipare a Domenica Live

Serena Enardu è tornata al centro del gossip da quando lo scorso settembre ha mollato Pago a Temptation Island Vip. L’ex tronista adesso pare aver cambiato idea, tanto che è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per cercare di ricucire un rapporto con il cantante. I telespettatori però hanno sentito puzza di business e hanno rispedito Serena a casa sua.

Elga Enardu aveva deciso di andare a difendere sua sorella a Domenica Live, ma all’improvviso ha cambiato idea ed ha spiegato il perché su Instagram.

“Avevo chiesto di partecipare, poi però ho pensato che è da tanto tempo che non mi siedo al tavolo con persone sgradevoli, che non mi relaziono con persone di basso livello e siccome non avevo voglia di relazionarmi con persone di basso livello, ho deciso di non andare. Mi sarebbe molto piaciuto spiegare a Barbara che sta dando voce a persone che inventano le cose, ma per carità quello poi si deciderà nelle sedi opportune. Mi sarebbe anche piaciuto avere un confronto con lei e con il suo pubblico ma non mi siedo con la gente di basso livello.”