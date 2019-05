Eliana Michelazzo risponde a 10 domande sul caso Prati-Perricciolo

Eliana Michelazzo, contattata dal settimanale Spy, ha risposto a 10 domande sul caso Prati – Perricciolo.

1) Come mai l’agenzia Aicos è intestata a sua madre che ha 80 anni?

Ho aperto la Aicos management con mia mamma perché è una persona di fiducia ma i conti sono intestati a me, rispondo io di tutto. Mia mamma ha ottant’anni, è una donna che ragiona e non la metterei mai nei guai al posto mio.

2) Come mai Donna Pamela vive in casa sua, a Roma, in zona Cortina d’Ampezzo?

Io e Pamela Perricciolo abbiamo vissuto insieme per circa otto anni, eravamo come sorelle. E poi Simone Coppi, quello che credevo essere mio marito, diceva che non dovevo stare sola, ma che dovevo avere sempre accanto Pamela.

3) Quante denunce sono state sporte realmente in merito all’attacco con acido che avrebbe subìto Pamela Perricciolo?

Quando Pamela Perricciolo mi ha chiamato sotto casa diceva che era stata aggredita con l’acido, ho telefonato immediatamente alla polizia e sono scesa a vedere, poi abbiamo riferito ai poliziotti quanto accaduto. In seguito ho denunciato la Perricciolo, e sono stata convocata come persona informata dei fatti perché Pamela aveva detto a una nostra assistente che era stata ferita e io l’avevo fasciata, ma non era vero.

4) E’ vero che lei ha dichiarato diversamente da quanto detto a Verissimo che, riguardo all’accatto con l’acido, sarebbe arrivata solo successivamente al fatto?

Ho dichiarato che la presunta aggressione era avvenuta sotto casa mia e che sono scesa a vedere, quindi che ero sul posto ma non ho assistito al lancio della sostanza di cui parlava Pamela.

5) Che cosa è successo nella notte fra il 13 ed il 14 aprile scorso?

Sarà che vivo un momento di forte stress, ma non ricordo cosa sia accaduto quella notte.

6) Perché dal 15 dicembre 2018 al 13 maggio 2019 ha attivato ben dodici profili su Instagram con nomi diversi?

Il mio profilo Instagram è sempre lo stesso, ne ho solo aggiunto uno dell’agenzia che poi ho chiuso e in un’altra occasione ho dovuto aprire un altro account perché il mio era stato hackerato. Sono stati aperti profili a nome mio dall’estero che non erano miei, non li avevo aperti io.

7) A Verissimo ha giurato sul suo defunto padre che la vicenda Prati fosse vera: perché lo ha fatto se poi da Barbara d’Urso ha smentito?

Fino a quando non ho aperto gli occhi per me era tutto reale, mi scrivevano i bambini, mi mandavano le foto del vestitino, Sebastian l’ho anche incontrato, portato dalla Perricciolo, e ho visto un video di Mark Caltagirone. I sospetti sono cresciuti ogni volta che andavo dalla d’Urso e scoprivo cose nuove

8) Le persone che oggi aspettano i loro pagamenti da Aicos verranno risarcite?

Come tutte le società devo chiudere il mese contabile e tutti saranno pagati nei tempi previsti dal contratto. Le ragazze sanno che l’ho sempre aiutate anche quando hanno avuto problemi economici, oggi nessuna ricorda quello che ho fatto per chi lavorava con noi.

9) Conosce questi nomi: Silvia Pasqual, Diabolik Dan, Hellen Coppi, Simone Eliana, Igor Lazio, il piccolo Vincent?

Sono tutti i componenti della mia famiglia virtuale, i parenti di Simone Coppi che mi scrivono tutti giorni, intervenivano nelle discussioni e mi dicevano di fidarmi solo di Pamela Perricciolo.

10) Ha paura? Ha mai pensato che questa storia potrebbe avere conseguenze penali?

Ho paura fino a un certo punto. Io avevo un mandato firmato dalla Prati per organizzare il suo matrimonio, tanto che, quando lei ha iniziato a tirarsi indietro sulle nozze, la imploravo di sposarsi perché questa cosa ci avrebbe salvato. I bambini mi scrivevano e io ci rimanevo male e me la prendevo con Pamela.