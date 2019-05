Eliana Michelazzo parla dell’aggressione con l’acido: “Si è inventata tutto Pamela Perricciolo”

Eliana Michelazzo è un fiume in piena e fra le pagine del settimanale Oggi, dopo aver accusato Pamela Prati e Pamela Perricciolo di averla raggirata (anche se la storia fa acqua da tutte la parti), è tornata a parlare dell’aggressione con l’acido confessando che è stata tutta un’idea dell’altra manager.

“Si è inventata tutto, questo ora l’ho capito. Ha detto alla mia assistente che io l’avevo medicata e che le avevo fatto una fasciatura, quando io non ho mai fatto nulla del genere: il giorno dopo aveva una benda, mentre gli inquirenti hanno dimostrato che non era acido”.

Un’accusa chiara che se confermata dagli inquirenti metterebbe nei seri guai Pamela Perricciolo, dato che nel nostro paese la simulazione di reato è illegale.

In merito all’acido circa due settimana fa a Verissimo da Silvia Toffanin, Eliana Michelazzo aveva così commentato:

Con tanto di storia su Instagram in seguito:

“Questo è uno dei momenti che non vorresti mai passare, ma noi ci siamo passate in prima persona. Per fortuna non ha preso nessuna! Ma tanto spavento. E’ la seconda volta che succede, come potete vedere nella foto ritrae una bottiglia di acido diluito con sapone. Beh, credo che si stia toccando il fondo”.