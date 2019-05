Eliana Michelazzo, le bugie sul suo matrimonio 10 anni fa: “Mi sono sposata!” e poi mostra il tatuaggio

Eliana Michelazzo ha confessato a Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso (la sua intervista è stata registrata e andrà in onda mercoledì) di non aver mai conosciuto il suo fidanzato Simone Coppi, non ricordandosi probabilmente quanto dichiarato oltre 10 anni fa ai vari settimanali al grido di “Mi sono sposata!“.

Dichiarazioni che la stessa Eliana ha commentato anche sui suoi social network quando, in data 27 agosto 2009, ha scritto:

“Ciao a tutti da oggi è ufficiale sono sposata con Simone, abbiamo fatto la promessa,poi il 21 dicembre faremo la cerimonia in chiesa. Spero che siete felici per noi … baci”.

Per far tacere le voci di chi sosteneva che Simone Coppi non esisteva, Eliana Michelazzo si era fatta un tatuaggio sul braccio con il suo nome.

“Non possiamo mostrarci, Simone fa un lavoro di responsabilità a causa del quale preferisce non apparire sui giornali. Però se può zittire la gente mi sono tatuata il suo nome sul braccio, questa è la prova che il nostro amore è autentico e pulito”.

Ecco la foto del tatuaggio ed il video confessione.