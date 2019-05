Eliana Michelazzo entra al Grande Fratello: lo scoop di Dagospia

Nel suo sfogo che vedremo nella prossima puntata di Live Non è la d’Urso, Eliana Michelazzo ha rivelato che vorrebbe andare all’estero o nella casa del Grande Fratello.

“Dopo questa mia confessione ho paura, non voglio avete contatti con nessuno, dovrei andare all’estero o in un posto isolato dal mondo come un convento o la casa del Grande Fratello”.

Adesso però arriva una bomba da Dagospia. Secondo quanto si legge sul sito di Roberto D’Agostino, la Michelazzo lunedì entrerà nella casa del Grande Fratello.

“Flash! a Mediaset sono sicuri: lunedi’ prossimo eliana michelazzo entrera’ al ”grande fratello”, per le ultime due settimane di fuoco – l’agente di pamela prati dopo la confessione a ”live – non e’ la d’urso” di mercoledi’ si giochera’ le ultime cartucce nel reality, dove la trama e’ decisamente piu’ credibile delle panzane che ha raccontato finora”

Onestamente non sono d’accordo con questa scelta, avrei preferito continuare a vederla a Live Non è la d’Urso crollare davanti a tutto il suo castello di bugie, non in un reality show dove ci incastra poco o nulla.

Eliana Michelazzo: “Voglio andare in un posto isolato come un convento o LA CASA DEL GRANDE FRATELLO” STO: VOLANDO pic.twitter.com/p7GKX07ic2 — SilviaW🎶 (@silviawoot) 19 maggio 2019

Le domande di oggi:

– Esiste Mark Caltagirone?

– Chi è il Monsignore?

– Esiste il fidanzato di Eliana?

– Eliana Michelazzo si rifugerà in convento o nella casa del Grande Fratello? pic.twitter.com/HdJF1IRVy2 — Josephine (@Josephinebtvs) 19 maggio 2019