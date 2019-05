Eliana Michelazzo scoppia a piangere e fa altre confessioni: “Sono malata mentalmente”

Eliana Michelazzo intervistata da Giada Di Miceli nel programma Non Succederà Più su Radio Radio, ha fatto altre confessioni. L’ex manager di Pamela Prati ha parlato del suo marito fantasma, di Donna Pamela e ha detto di essere malata mentalmente.

“Io ogni Natale facevo i regali al mio marito immaginario e lo stesso faceva anche mia mamma, poverina. Facevo i regali a lui e tutti i familiari inventati si Simone, io avevo una suocera, un cognato, un cugino. Pensa che io ho smesso di fumare perché lui aveva problemi cardiaci. Capisci? Lui aveva smesso e mi aveva convinta a smettere.

Io Donna Pamela non l’ho più sentita dopo questo casino, perché l’ho denunciata. – ha continuato Eliana Michelazzo – Ogni puntata che andavo da Barbara aprivo un tassello, dopo le puntate chiedevo alla Perricciolo dove fossero tutti i miei parenti e lei mi diceva che non lo sapeva. Ma era stata lei a parlarmi di loro e presentarmeli virtualmente. Questo è un manicomio, adesso Simone sui social si chiama Eliana al contrario Anaile. Se c’è qualcuno dietro a Donna Pamela deve uscire allo scoperto! Perché qualcuno dietro c’è. Pensa che ogni spostamento che facevo dovevo comunicarlo a Donna Pamela, che a sua volta diceva tutto al suo ex ragazzo, ossia il fratello di Simone Coppi. Ogni mio movimento era segnato. Io ogni volta che sentivo una moto pensavo fosse Simone Coppi che veniva a prendermi. Ancora oggi se sento una moto penso sia lui.

Io una volta ho parlato al telefono con Simone, adesso mi chiedo chi sia quell’uomo. Adesso ho scoperto che il mio Simone è un modello svizzero, cioè le foto che mi facevano vedere erano di questo ragazzo. Ho buttato dieci anni della mia vita. Per me la sera è un incubo. Ho chiesto apposta la consulenza ad uno psicologo. Farò le mie cure psicologiche, mi farò seguire da qualcuno. Io sono malata, io sono malata mentalmente. Io farò le mie sedute psicologiche, adesso vatti a fidare di nessuno. Ora devo pensare a curarmi. Io adesso sono malata, ho uno sdoppiamento mentale, per questo io ho chiesto l’aiuto del medico”.

Ovviamente non mi ha convinto, ma devo dire che recita meglio di Pamela Prati. Diciamo che Eliana ha un futuro nel Segreto, Pamelona in The Lady.

Fonte: Libero