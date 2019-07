Eliana Michelazzo in giuria a Miss Italia? È polemica: lei lo annuncia, il concorso della Mirigliani replica

Eliana Michelazzo ieri sera è stata in giuria a Miss Sorriso Lazio, concorso regionale di Miss Italia? L’ex manager di Pamela Prati lo aveva annunciato su Instagram (“stasera in giuria per la prima finale di Miss Sorriso Lazio 2019“), ma qualcosa sembrerebbe essere andato storto.

A distanza di una giornata da quell’evento, il giornalista di Panorama Francesco Canino ha polemizzato sul ruolo della Michelazzo taggando proprio il profilo ufficiale di Miss Italia.

“Certo che Miss Italia sta messa davvero malino se chiama Eliana Michelazzo (da complice del Prati Gate a vittima poi influencer a tempo pieno in dieci secondi netti) nella giuria di un concorso locale. Patrizia Mirigliani, ne eri a conoscenza?”.

Il concorso ha però risposto prendendone le distanze (..che ci faceva quindi Eliana là?):

“Abbiamo già scritto ieri sera la signora in questione non era prevista e non è stata membro di alcuna giuria”.

In soccorso di Canino anche il giornalista Domenico Marocchi dell’Huffington Post:

“Cara Miss Italia, potete scrivere quello che volete, ma dovreste spiegare come mai una presunta truffatrice acceda al backstage di una vostra selezione. La magia del concorso, la pulizia, i sogni si infrangono davanti a personaggi del genere noti per motivi ignobili”.

Al termine della discussione, Miss Italia ha specificato che Eliana Michelazzo era presente in un’altra manifestazione (a quanto pare nei paraggi, dato che è stata intervistata da Marco Senise, conduttore del concorso di bellezza laziale), scrivendo “La signora in questione non è prevista nella serata di Miss Italia Lazio, ma presente in un’altra manifestazione“.

